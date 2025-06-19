Свыше десяти вагонов поезда сошли с рельсов в российском регионе

В Курганской области с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда

В Курганской области с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги в Telegram-канале.

Там уточнили, что авария произошла на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский — Курган. Никто не пострадал. На место схода десятка вагонов направлены восстановительные поезда.

«На время проведения восстановительных работ движение поездов на участке Каменск-Уральский — Курган приостановлено. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее во Владивостоке Приморского края грузовой вагон сошел с рельсов в районе станции Мыс Чуркин. Никто не пострадал, задержек в движении других поездов удалось не допустить.