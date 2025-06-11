Вагон поезда сошел с рельсов в российском регионе

Во Владивостоке с рельсов сошел вагон с углем, никто не пострадал

Во Владивостоке Приморского края грузовой вагон сошел с рельсов в районе станции Мыс Чуркин. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление в Telegram-канале.

«При следовании грузового поезда произошел сход одного вагона, груженного углем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что авария произошла во вторник, 10 июня. Следователи уже начали проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного средства.

Ранее два грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкальском крае. Во время происшествия получил травмы один человек — железнодорожный рабочий. Мужчину госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его. По предварительной версии, состав наехал на ограждающую конец путей тупиковую призму.