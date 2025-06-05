Вагоны сошли с рельсов в российском регионе

Два грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкальском крае

Два грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкальском крае. Об аварии в регионе сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте в Telegram.

По информации следователей, во время происшествия получил травмы один человек — железнодорожный рабочий. Мужчину госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его. По предварительной версии, состав наехал на ограждающую конец путей тупиковую призму.

«Проводится доследственная проверка по признакам (...) нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в СК на транспорте.

Ранее, 31 мая, сообщалось ,что в Брянской области мост с находившимися на нем автомобилями рухнул на однопутный перегон Пильшино — Выгоничи, по которому в момент подрыва проезжал пассажирский поезд. Состав сошел с рельсов. Семь человек не выжили, еще 119 пострадали. В регионе объявили трехдневный траур.