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18:08, 19 июня 2025Моя страна

Тревел-блогер назвал пять причин вернуться в Нижний Новгород

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Yulia_B / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Тимур Угулава назвал пять причин вернуться в Нижний Новгород. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор материала отметил, что в городе противоречивая атмосфера — он одновременно динамичный, яркий, молодежный, но спокойный, размеренный и уютный.

Также турист отнес к плюсам направления реку Волгу. «Виды с набережной, особенно на Стрелку, где Ока впадает в Волгу, просто завораживают», — добавил он.

Кроме того, блогер назвал Нижний Новгород довольно современным, а также отметил наличие там хороших ресторанов и атмосферы беззаботных 90-х.

Ранее другой тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться». Так, в первую очередь автор публикации вспомнил про Суздаль, где его поразила открытость людей.

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