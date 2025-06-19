Тревел-блогер назвал пять причин вернуться в Нижний Новгород

Российский тревел-блогер Тимур Угулава назвал пять причин вернуться в Нижний Новгород. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор материала отметил, что в городе противоречивая атмосфера — он одновременно динамичный, яркий, молодежный, но спокойный, размеренный и уютный.

Также турист отнес к плюсам направления реку Волгу. «Виды с набережной, особенно на Стрелку, где Ока впадает в Волгу, просто завораживают», — добавил он.

Кроме того, блогер назвал Нижний Новгород довольно современным, а также отметил наличие там хороших ресторанов и атмосферы беззаботных 90-х.

Ранее другой тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться». Так, в первую очередь автор публикации вспомнил про Суздаль, где его поразила открытость людей.