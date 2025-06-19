Турист едва выжил после падения с водопада и получил счет за операцию на миллионы рублей

Турист упал с водопада в Таиланде и получил счет за операцию на миллионы рублей

Британский турист едва выжил после падения с водопада в Таиланде и получил многомиллионный счет за медицинскую операцию. Подробностями истории поделился таблоид The Mirror.

По данным издания, 12 апреля 21-летний Лиам Гибсон любовался пейзажем у водопадов На Муанг на острове Самуи, но внезапно поскользнулся и сорвался вниз. После падения он два часа ждал помощи, истекая кровью на земле.

Спасатели перевезли британца в больницу, где ему сделали операцию. У него была сломана рука и раздроблены бедренная кость, левая кисть, глазница, скула, нос и череп. Вскоре сотрудники медицинского учреждения выставили ему счет за свои услуги в размере 75 тысяч фунтов стерлингов (более 7 миллионов рублей). Страховая компания отказалась оплачивать эту сумму, заявив, что молодой человек сам подверг себя «ненужной опасности».

Ранее врачи центрального госпиталя Sanglah на Бали покалечили множество больных российских туристов и взяли с них миллионы рублей. За последний год было уже 10 пострадавших.