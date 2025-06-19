Недоработавшего над IT-проектом россиянина избили и лишили игровой приставки

В Москве недовольные работой знакомого над IT-проектом россияне ограбили его

В Москве полиция задержала двух молодых россиян в возрасте 20 и 21 года, подозреваемых в разбойном нападении на своего знакомого. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленники встретились в Подмосковье со своим знакомым, сильно избили его руками и ногами, после чего отобрали сумку с деньгами. Позже они проследовали в его квартиру и лишили мужчину системного блока с мониторами, очков виртуальной реальности, часов и игровой приставки. Общая сумма ущерба 1,5 миллиона рублей. На допросе они пояснили, что у них с потерпевшим был договор о сотрудничестве над IT-проектом, но результат работы их не устроил.

При задержании все похищенные вещи и деньги были изъяты и возвращены владельцу. На время расследования уголовного дела юных гангстеров поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейский с тремя сообщниками похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей.