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18:59, 19 июня 2025Россия

У российских школьников ухудшились результаты ЕГЭ по русскому языку

Рособрнадзор: В России снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В России снизился средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку — школьники набирали примерно 60,7 балла. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Рособрнадзора.

По данным ведомства, из почти 638 тысяч сдававших экзамен выпускников более половины — 337 тысяч человек — набрали более 60 баллов. При этом средний балл составил 60,7, что ниже показателей прошлых лет. Так, в 2024 году средний балл по русскому языку составлял 63,88, а в 2023-м — 68,43.

В Рособрнадзоре такой показатель назвали объективной и реалистичной картиной, которая связана с усложнением заданий. В частности, речь идет об изменении условий написания сочинений. Если раньше экзаменуемые могли воспользоваться «домашними заготовками» при написании сочинения и по предельно обобщенной проблематике воспроизвести одну из лучших репетиторских работ о семейных ценностях, природе или Великой Отечественной войне, то теперь в задании давалась четкая формулировка темы.

«С задачей самостоятельно написать грамотное сочинение в 150 слов на экзамене [по новым правилам] справились не все выпускники 11-го класса», — обозначили в ведомстве.

При этом, как следует из предварительных итогов экзамена, участники ЕГЭ стали лучше справляться с заданиями, связанными с пунктуацией, а также с лексикой и фразеологией.

Ранее были раскрыты результаты проверки части про специальную военную операцию на Украине в ЕГЭ по истории. В частности, в экзаменационных заданиях был замечен вопрос о награжденной званием Героя России посмертно за участие в боях против Вооруженных сил Украины Ольге Качуре с позывным Корса.

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