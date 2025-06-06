Стали известны результаты проверки части про СВО в ЕГЭ по истории

Глава Рособрнадзора Музаев: Участники ЕГЭ отлично справились с заданиями про СВО

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории отлично справились с заданиями про специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

Как стало известно из слов Музаева, результаты проверки ЕГЭ показали, что сдававшие экзамен хорошо знают историю СВО в части хронологии.

«Отлично справились с заданиями на знание хронологии и исторических фактов, в том числе фактов Специальной военной операции», — заявил Музаев.

Ранее сообщалось, что в ЕГЭ по истории заметили вопрос о награжденной званием Героя России посмертно за участие в боях против ВСУ Ольге Качуре с позывным Корса.