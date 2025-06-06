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13:28, 6 июня 2025Россия

Стали известны результаты проверки части про СВО в ЕГЭ по истории

Глава Рособрнадзора Музаев: Участники ЕГЭ отлично справились с заданиями про СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории отлично справились с заданиями про специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

Как стало известно из слов Музаева, результаты проверки ЕГЭ показали, что сдававшие экзамен хорошо знают историю СВО в части хронологии.

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«Отлично справились с заданиями на знание хронологии и исторических фактов, в том числе фактов Специальной военной операции», — заявил Музаев.

Ранее сообщалось, что в ЕГЭ по истории заметили вопрос о награжденной званием Героя России посмертно за участие в боях против ВСУ Ольге Качуре с позывным Корса.

ЖЗЛ
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