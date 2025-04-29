В ЕГЭ по истории заметили вопрос о погибшей в зоне СВО Ольге Качуре

РИА Новости: В ЕГЭ по истории попал вопрос о погибшей в зоне СВО Ольге Качуре

В ЕГЭ по истории попал вопрос про погибшую в зоне СВО Ольгу Качуру, которая имеет звание Героя России, сообщает РИА Новости.

Вопрос присутствует в варианте досрочного тестирования. По данным агентства, в задании «необходимо было соотнести то, что личность Качуры связана с СВО».

Качура, которая с 2014 года участвовала в боевых действия в Донбассе на стороне ДНР, погибла в августе 2022 года. Машина, в которой она находилась, попала под украинский обстрел. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Качуре звания Героя России.