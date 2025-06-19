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12:12, 19 июня 2025Силовые структуры

Ударивший жениха ножом в сердце россиянин рассказал на видео о конфликте

В Волгограде ударивший жениха ножом в сердце мужчина рассказал о конфликте
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Волгограде ударивший жениха ножом в сердце мужчина рассказал о конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

На кадрах мужчина рассказывает, что ранее уже был судим за разбой. С 15 на 16 июня они отдыхали с другом. В какой-то момент у них произошел непонятный конфликт и он достал нож из кармана и ударил им товарища в грудь. Приехавшие на место медики пытаются помочь пострадавшему, а его девушка просит, чтобы спасли ее жениха. При этом подозреваемый говорит, что не виноват в случившемся.

Как установили оперативники, молодой человек со своей невестой встретились с другом, чтобы пригласить его на свадьбу. Это событие они решили отметить в сауне. После застолья на улице между мужчинами возник конфликт. В ходе потасовки подозреваемый достал складной нож и ударил жениха в грудь. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Ранее сообщалось, что россиянин вручил другу приглашение на свадьбу и получил нож в сердце.

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