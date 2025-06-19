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12:26, 19 июня 2025Бывший СССР

Украинских военных уличили в нежелании отказываться от неонацистской символики

Le Monde нашла неонацистскую символику в бригаде ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Французское издание Le Monde нашло несколько сотен украинских военных в 3-й штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют наонацистскую символику. Материалы указаны на сайте издания.

«Нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС. (...) Видеорасследовательская группа Le Monde зафиксировала несколько сотен таких случаев, размещенных сотнями украинских солдат в социальных сетях», — пишет газета.

Отмечается, что к 3-й штурмовой бригаде принадлежат 200 из 350 военнослужащих, которые использовали соответствующую символику.

Ранее лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий раскритиковал канцлера ФРГ Фридрих Мерца за поддержку Украины. Он заявил, что Мерц «в слепой поддержке возрождения нацизма на Украине готов отправить Германию в пекло противостояния с Россией».

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