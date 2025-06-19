В битве за улов российский браконьер ограбил рыбоохрану и искусал полицейских

На Сахалине браконьер искусал двух полицейских

На Сахалине задержали 32-летнего россиянина, подозреваемого в грабеже и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 28 мая браконьер ловил рыбу в районе реки Поронай, когда заметил сотрудника рыбоохраны, занимавшегося обследованием местности и снимавшего все на служебный регистратор. Браконьер напал на мужчину и в ходе короткой схватки отобрал камеру за 11 тысяч рублей. Когда на место прибыли полицейские, мужчина отказался проследовать с ними и оказал активное сопротивление. В ходе битвы он активно использовал зубы и искусал полицейских.

Один получил укусы в область плеча, у второго пострадал локоть. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В России суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки.