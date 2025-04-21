Российские суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки

В России суды за год вынесли приговоры двум тысячам любителей незаконной рыбалки

В России суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Судебный департамент при Верховном судею

По его данным, по статье 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ были осуждены 1953 мужчины. 44 из них отправились в колонию, 617 получили условные сроки, а 356 — штрафы на 24 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Челябинске полиция задержала двоих местных жителей за вылов из озера 422 раков. Мужчин застигли недалеко от озера Смолино, которое является особо охраняемой природной территорией. Они попытались скрыться на снегоходе с санями, однако силовики смогли задержать браконьеров.