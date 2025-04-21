Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:58, 21 апреля 2025Силовые структуры

Российские суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки

В России суды за год вынесли приговоры двум тысячам любителей незаконной рыбалки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Судебный департамент при Верховном судею

По его данным, по статье 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ были осуждены 1953 мужчины. 44 из них отправились в колонию, 617 получили условные сроки, а 356 — штрафы на 24 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Челябинске полиция задержала двоих местных жителей за вылов из озера 422 раков. Мужчин застигли недалеко от озера Смолино, которое является особо охраняемой природной территорией. Они попытались скрыться на снегоходе с санями, однако силовики смогли задержать браконьеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву нанесли комбинированный удар

    Военные ВСУ въехали в детскую площадку в Харьковской области

    Описана ситуация в российском приграничье после прекращения пасхального перемирия

    В Скандинавии высказались о военном сотрудничестве из-за России

    Стало известно об исчезновении сражавшегося за ВСУ сына Чикатило в зоне СВО

    В России водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров

    В России назвали лицемерием предложение Зеленского о перемирии

    Власти резко повысили прогноз роста цен в России

    В ФССП заявили о росте числа запретов на выезд из России

    Врач указала на простой способ выявить риск ранней смерти за 30 секунд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости