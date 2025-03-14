Россияне поймали более 400 раков в озере и попали под статью

В Челябинске полиция задержала 2 мужчин за вылов из озера 422 раков

В Челябинске полиция задержала двоих местных жителей за вылов из озера 422 раков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Мужчин застигли недалеко от озера Смолино, которое является особо охраняемой природной территорией. Они попытались скрыться на снегоходе с санями, однако силовики смогли задержать браконьеров. Ими оказались два брата в возрасте 47 и 38 лет. В санях правоохранители обнаружили мешок с 422 живыми раками массой 22 килограмма и девять сетей-раколовок.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 256 («Незаконная добыча водных биологических ресурсов») УК РФ.

Ранее в Иркутской области полицейские задержали водителя во время перевозки 300 килограммов браконьерского байкальского омуля.