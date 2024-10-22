Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 22 октября 2024Силовые структуры

Полицейские задержали россиянина за перевозку 300 килограммов браконьерской рыбы

В Иркутской области полицейские задержали водителя с 300 кг браконьерского омуля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Иркутской области полицейские задержали водителя во время перевозки 300 килограммов браконьерского байкальского омуля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, сотрудники полиции остановили автомобиль при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нерест». Во время проверки в машине были обнаружены 15 ящиков с рыбой, которые, как заявил задержанный, были приобретены для личного пользования.

По результатам экспертизы выяснилось, что 1660 экземпляров рыбы принадлежат к виду байкальский омуль. Они были выловлены браконьерским способом, в результате чего государству был причинен ущерб на 11,5 миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали россиян за незаконную добычу тонны икры.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

      Эндокринолог назвала одну из главных причин сахарного диабета

      Обнаружено самое маленькое яйцо динозавра

      Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота спасли от «увольнения»

      Неизвестные напали на мужчину около ТЦ в Подмосковье и отрезали ему ухо

      В сети возмутились ценой шубы российского бренда Lime

      У российской туристки украли телефон, деньги и драгоценности на курорте Таиланда

      Франция начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

      Новую стратегию съемок фильмов от Netflix высмеяли

      Москвичам назвали срок наступления заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше