Полицейские задержали россиянина за перевозку 300 килограммов браконьерской рыбы

В Иркутской области полицейские задержали водителя с 300 кг браконьерского омуля

В Иркутской области полицейские задержали водителя во время перевозки 300 килограммов браконьерского байкальского омуля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, сотрудники полиции остановили автомобиль при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нерест». Во время проверки в машине были обнаружены 15 ящиков с рыбой, которые, как заявил задержанный, были приобретены для личного пользования.

По результатам экспертизы выяснилось, что 1660 экземпляров рыбы принадлежат к виду байкальский омуль. Они были выловлены браконьерским способом, в результате чего государству был причинен ущерб на 11,5 миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали россиян за незаконную добычу тонны икры.