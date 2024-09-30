Полицейские задержали россиян за незаконную добычу тонны икры

Волк: в Хабаровском крае полицейские изъяли тонну икры на шесть миллионов рублей

В Хабаровском крае полицейские изъяли более тонны лососевой икры. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, трое браконьеров неводом выловили в реке Коль рыбу и добыли из нее укру для продажи. Однако у них не было документов на вылов водных биологических ресурсов. Таким образом, ущерб составил шесть миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли добычу деликатеса и задержали подозреваемых. Против них возбуждено дело по части 3 статьи 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае полиция поймала 42-летнего и 48-летнего браконьеров, незаконно вылавливавших рыбу.