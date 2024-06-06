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09:16, 6 июня 2024Силовые структуры

Двое россиян незаконно ловили рыбу и попали под следствие

В Красноярском крае поймали браконьеров, незаконно вылавливавших рыбу

Фото: PxHere

В Красноярском крае полиция поймала 42-летнего и 48-летнего браконьеров, незаконно вылавливавших рыбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Первый браконьер ловил рыбу на реке Чадобец в Кежемском районе. Река является местом нереста и миграции многих видов рыб. Мужчина на резиновой лодке при помощи двух ставных сетей добыл 45 щук, 198 язей и трех окуней. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. В отношении россиянина возбуждено дело по части 3 статьи 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ.

Второй браконьер занимался выловом на реке Лаушкарда. У него нашли 54 щуки и 16 экземпляров язя на 115 тысяч рублей. Россиянин выловил рыбу сетями. Теперь он является фигурантом дела по пунктам «а», «в» части 1 статьи 256 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае пограничники изъяли незаконно добытую рыбу почти на полмиллиарда рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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