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05:09, 19 июня 2025Путешествия

В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

Росавиация объявила об ограничениях в полетах в аэропортах Волгограда и Калуги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в двух российских аэропортах временно ограничили полеты. Об этом он написал в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что ограничения временно ввели в аэропортах Волгограда и Калуги. Они не принимают и не отправляют рейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда ("Гумрак") и Калуги ("Грабцево")», — уточнил он.

Накануне ограничил работу подмосковный аэропорт Жуковский, расположенный в Подмосковье (Раменское). «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорилось в сообщении Росавиации.

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