Подмосковный аэропорт ограничил работу

Росавиация: Жуковский временно не принимает и не выпускает ВС для безопасности

Аэропорт Жуковский, расположенный в Подмосковье (Раменское), временно ограничил работу. С 04.10 по московскому времени он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС), меры приняты для обеспечения безопасности, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

17 июня в четырех столичных аэропортах вводили временные ограничения на полеты, речь идет о Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку двух беспилотников на столицу.