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15:28, 19 июня 2025Интернет и СМИ

В Госдуме обвинили Telegram в беспокойстве государства

Депутат Горелкин назвал Telegram беспокоящей государство сущностью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel105 / Shutterstock / Fotodom

Месенджер Telegram является сущностью, которая беспокоит государство. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин, его цитирует РБК.

По словам Горелкина, несмотря на то что в России был принят закон о так называемом приземлении, согласно которому иностранные интернет-компании должны открыть представительства в России, Telegram по-прежнему не стремится исполнять этот закон, что беспокоит государство.

«В случае с Telegram, пока "приземления" даже не видно на горизонте», — отметил Горелкин, добавив, что из-за этого государство попробует навязать мессенджеру конкуренцию, создав его российский аналог с более продвинутым функционалом и возможностями.

Ранее Горелкин оценил вероятность блокировки Telegram. По его словам, мессенджер не заблокируют, если он будет продолжать соблюдать законодательство России. Он также отметил, что национальный мессенджер Max, который находится в разработке, может стать единой национальной платформой.

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