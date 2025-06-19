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21:35, 19 июня 2025Мир

В Кремле высказались о последствиях возможного удара США по Ирану

Песков заявил, что возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что такой шаг лишь осложнит ситуацию в регионе. «Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сейчас нет востребованности на посредничество России в конфликте между Израилем и Ираном. При этом он отметил, что спрогнозировать, появится ли она в дальнейшем, сложно.

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