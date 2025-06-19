В Минфине заявили о следующем за похолоданием потеплении в экономике

Силуанов: За похолоданием в экономике всегда приходит лето

Вслед за похолоданием в экономику России придет потепление. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его цитирует РБК.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поинтересовался у возглавляющего Минфин Силуанова, какой сейчас период в экономике страны, охлаждение или рецессия.

«У нас похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето», — отметил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее предупредил, что экономика уже находится на пороге рецессии и, если не принять каких-то мер, может свалиться в нее. Об этом свидетельствуют опережающие индикаторы. В ответ на это Силуанов назвал ситуацию «похолоданием», а глава Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что так выглядит выход из перегрева экономики.

В рамках дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Силуанов также заявил о важности веры в снижение инфляции. Так он ответил на вопрос, что поможет достичь цели в четыре процента. Набиуллина заверила, что регулятор продолжит добиваться выхода инфляции на целевой уровень четыре процента.