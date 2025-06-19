Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 19 июня 2025Экономика

В Минфине заявили о следующем за похолоданием потеплении в экономике

Силуанов: За похолоданием в экономике всегда приходит лето
Вячеслав Агапов

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Вслед за похолоданием в экономику России придет потепление. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его цитирует РБК.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поинтересовался у возглавляющего Минфин Силуанова, какой сейчас период в экономике страны, охлаждение или рецессия.

«У нас похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето», — отметил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее предупредил, что экономика уже находится на пороге рецессии и, если не принять каких-то мер, может свалиться в нее. Об этом свидетельствуют опережающие индикаторы. В ответ на это Силуанов назвал ситуацию «похолоданием», а глава Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что так выглядит выход из перегрева экономики.

В рамках дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Силуанов также заявил о важности веры в снижение инфляции. Так он ответил на вопрос, что поможет достичь цели в четыре процента. Набиуллина заверила, что регулятор продолжит добиваться выхода инфляции на целевой уровень четыре процента.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Назван топ-10 рейтинга «З0 до 30» в спорте

    В России назвали необходимые шаги для встречи Путина с Трампом и Зеленским

    В Кремле высказались о помощи Ирану

    Россиянка сравнила орущего в самолете ребенка с червем и была пристыжена в сети

    Набиуллину попросили о любви

    Ударивший жениха ножом в сердце россиянин рассказал на видео о конфликте

    В Кремле оценили итоги первых двух раундов переговоров с Украиной

    Белый порошок из Италии прислали в Россию под видом косметики

    В Раде установили новый антирекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости