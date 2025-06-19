В МВД назвали число прибывших в 2024 году в Россию мигрантов

МВД: В 2024 году в Россию прибыли свыше 6 миллионов мигрантов

В 2024 году в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов, из которых половина приехала в страну с целью трудоустройства. Такое число на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает РИА Новости.

«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан. Порядка 50 процентов этих граждан прибывает с трудовой целью», — сказала она.

В ходе сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение» МВД предоставило данные, согласно которым большую часть мигрантов составляют уроженцы Узбекистана (23,3 процента), Таджикистана (16,7), Киргизии (10,4) и Белоруссии (9,5).

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал долю сдавших экзамен по русскому детей мигрантов. По его словам, только семь процентов детей мигрантов, которые подавали заявки о приеме в образовательные учреждения, справились с тестированием по русскому языку.