В пошлинах Трампа увидели плюс для российской экономики

Глава РЭЦ Никишина: Пошлины Трампа открывают новые торговые возможности для РФ

Введенные президентом США Дональдом Трампом повышенные импортные пошлины на продукцию из ряда стран в целом дестабилизируют мировую торговлю, но практически не затрагивают экспортный потенциал РФ. Об этом заявила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, ее слова приводит Пятый канал.

Она отметила, что Россию эти меры фактически не затронули, так как товарооборот РФ и США после 2022 года упал до минимума. В гораздо большей степени торговые барьеры Трампа бьют по конкурентоспособности западных компаний, включая европейские.

В результате некогда ключевые экономические союзники Вашингтона сейчас пытаются диверсифицировать торговые потоки с целью найти новые перспективные рынки сбыта. Российский является одним из таких, отметила Никишина. «Торговые связи в мире начали разрушаться, и Россия может занять освободившиеся ниши», — резюмировала она.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что тарифные войны из-за пошлин Трампа с большой долей вероятности придадут новый импульс региональной торговле. Экспортеры из ряда стран будут активно искать новые рынки сбыта для своей продукции и придавать больше внимания рынкам соседних государств. В результате мир получит больше «двусторонних или многосторонних» торговых сделок, ожидает Георгиева.