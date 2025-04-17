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20:05, 17 апреля 2025Экономика

МВФ увидел плюс в торговых войнах

Директор МВФ Георгиева: Взаимные пошлины придадут импульс региональной торговле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Резкое ужесточение таможенной политики США, которое привело к эскалации торговых войн в мире, может положительным образом отразиться на региональных товарных потоках. Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, ее слова приводит ТАСС.

Она полагает, что взаимные пошлины США и Китая в итоге могут придать импульс торговле между рядом стран. «Вероятно, мы будем получать все больше двусторонних или многосторонних соглашений», — пояснила Георгиева. Подобная динамика, добавила она, может придать дополнительный стимул мировой торговле.

В обозримом будущем, считает Георгиева, страны будут активнее искать возможности для наращивания двусторонней торговли. Этому во многом поспособствует агрессивная экономическая политика главы Белого дома Дональда Трампа. «Страны, которым следовало больше торговать друг с другом, теперь вынуждены будут делать это», — заключила директор-распорядитель МВФ.

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Трамп объявил о резком повышении импортных пошлин на продукцию 185 стран в начале апреля. Для ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки составили 30-55 процентов от таможенной стоимости товаров. Однако вскоре он решил взять 90-дневную паузу в отношении товаров из 75 стран. В этот период базовая пошлина составит 10 процентов. Исключением стал Китай, продукцию которого власти США обложили суммарными ставками в 145 процентов. При этом в Белом доме не исключили повышения пошлин до 245 процентов на отдельные категории китайских товаров.

Пекин, в свою очередь, обложил американскую продукцию ставкой в 125 процентов и заверил, что будет бороться до конца в торговой войне с Вашингтоном. На этом фоне Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,2 процента.

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