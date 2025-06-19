В России предупредили о радиационной опасности из-за ударов Израиля по Ирану

Богданов предупредил о радиационной опасности из-за ударов Израиля по Ирану

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов предупредил о радиационной опасности из-за ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, если случается утечка, то радиация границ не знает, и куда они пойдут, эти облака? Что там будет с населением, не только в Иране, но и в соседних странах», — сказал дипломат.

Богданов напомнил, что иранская атомная электростанция (АЭС) «Бушер» находится на берегу Персидского залива, и последствия удара по ней будут ощутимы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Спецпредставитель российского лидера также задался вопросом о том, кто будет обеспечивать личную безопасность специалистов из России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на АЭС.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что удар по АЭС «Бушер» в Иране может привести к последствиям, сравнимым с Чернобыльской катастрофой. По его словам, часть российских сотрудников вывезли со станции.