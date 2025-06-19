Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 19 июня 2025Мир

В России предупредили о радиационной опасности из-за ударов Израиля по Ирану

Богданов предупредил о радиационной опасности из-за ударов Израиля по Ирану
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Кадр: Social Media / Reuters

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов предупредил о радиационной опасности из-за ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, если случается утечка, то радиация границ не знает, и куда они пойдут, эти облака? Что там будет с населением, не только в Иране, но и в соседних странах», — сказал дипломат.

Богданов напомнил, что иранская атомная электростанция (АЭС) «Бушер» находится на берегу Персидского залива, и последствия удара по ней будут ощутимы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Спецпредставитель российского лидера также задался вопросом о том, кто будет обеспечивать личную безопасность специалистов из России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на АЭС.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что удар по АЭС «Бушер» в Иране может привести к последствиям, сравнимым с Чернобыльской катастрофой. По его словам, часть российских сотрудников вывезли со станции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Семья нашла на чердаке документы великого математика и продала их за 50 миллионов рублей

    В пошлинах Трампа увидели плюс для российской экономики

    «Вот, националисты стоят». В Москве «Русская община» пыталась задержать чеченских детей. Чиновники Кадырова занялись ситуацией

    Захарова раскритиковала попытки оправдать Израиль

    Глава граничащего с Московской областью региона рассказал об атаке дрона

    «Роскосмос» заявил о переговорах с двумя странами о строительстве космодромов

    Стало известно об освобождении сотрудницы Русского дома в Киргизии

    Роднина сравнила внутрироссийские и международные турниры

    Визажист Меган Маркл раскрыл секрет ее красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости