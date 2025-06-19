Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 19 июня 2025Наука и техника

В России разработают беспилотник взлетной массой до 750 килограммов

«Радар ммс» разработает беспилотник взлетной массой до 750 килограммов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» разработает новый беспилотник в рамках соответствующей научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР). Об этом исполнительный директор компании Иван Анцев сообщил ТАСС.

«В рамках нацпроекта ведется разработка беспилотной авиационной системы взлетной массой до 750 килограммов с полезной нагрузкой 150 килограммов», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

По словам спикера, в рамках НИОКР также создадут роботизированную наземную инфраструктуру, которая обеспечит эксплуатацию без оператора. Беспилотник будут применять в сфере логистики.

Ранее в июне компания ZALA представила модернизированную версию беспилотника T-20 с повышенной эффективностью. Продолжительность полета аппарата составляет более семи часов. T-20 можно применять для мониторинга и воздушной разведки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил приглашение на саммит G20

    Во «ВКонтакте» появится эксклюзивное сообщество

    Российские моряки пять лет брали кота в рейсы и платили зарплату рыбой

    «Косолапый вандал» попытался украсть камеру в российском заповеднике и попал на видео

    Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой»

    На Землю придет магнитная буря

    Захарова ответила на заявления Зеленского о покупке вооружений у США

    Костин отреагировал на продолжающееся укрепление рубля

    Министр единства Украины не вернулся из Австрии

    Киллер по заказу отца устранил российского бизнесмена с помощью подушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости