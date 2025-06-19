В России разработают беспилотник взлетной массой до 750 килограммов

«Радар ммс» разработает беспилотник взлетной массой до 750 килограммов

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» разработает новый беспилотник в рамках соответствующей научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР). Об этом исполнительный директор компании Иван Анцев сообщил ТАСС.

«В рамках нацпроекта ведется разработка беспилотной авиационной системы взлетной массой до 750 килограммов с полезной нагрузкой 150 килограммов», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам спикера, в рамках НИОКР также создадут роботизированную наземную инфраструктуру, которая обеспечит эксплуатацию без оператора. Беспилотник будут применять в сфере логистики.

Ранее в июне компания ZALA представила модернизированную версию беспилотника T-20 с повышенной эффективностью. Продолжительность полета аппарата составляет более семи часов. T-20 можно применять для мониторинга и воздушной разведки.