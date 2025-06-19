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17:58, 19 июня 2025Моя страна

В России восстановят арку XIX века почти за 315 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде восстановят триумфальную арку XIX века
Мария Винар

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Нижнем Новгороде восстановят арку XIX века. Об этом сообщает РБК.

Главное управление по капитальному строительству российского города объявило о сотрудничестве с АО «ТСНРУ», которое должно воссоздать старинный объект на улице Советской в Канавинском районе. Сумма контракта составила почти 315 миллионов рублей. Уточняется, что по окончанию строительных работ в 2026 году упомянутый объект будет являться входной группой на территорию выставочного комплекса.

Триумфальная арка в Нижнем Новгороде была построена в 1896 году. Именно в этот период император Николай II посетил город. В начале XX века сооружение уничтожили, и лишь в 2024 году в ходе строительных работ специалисты обнаружили сохранившиеся кирпичные конструкции.

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