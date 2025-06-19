В России захотели ввести специальные номера для одного вида авто

Депутат ГД Хамитов: Для электромобилей нужно ввести специальные номера

Для электромобилей следует ввести специальные номерные знаки зеленого цвета. С таким предложением выступил заместитель главы комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, передает РИА Новости.

Хамитов направил письмо с предложением начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Парламентарий отметил, что особые знаки станут не просто формальностью, а инструментом, помогающим развивать экологичный транспорт и культуру ответственного потребления. По его словам, зеленые номера покажут обществу, что государство поддерживает водителей, которые делают выбор в пользу технологичности и заботы об окружающей среде.

Ранее сообщалось, что правительство России установило приоритет электрокаров и техники, работающей на газомоторном топливе, перед автомобилями на бензине и дизельном топливе при госзакупках.