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03:15, 19 июня 2025Россия

В России заявили о росте градуса невменяемости

Пушков: Слова Каллас о «360 градусах» говорят о росте градуса невменяемости
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил новое заявление главы евродипломатии Каи Каллас.

«У европолитиков прямо мания какая-то насчет 360 градусов», — заявил Пушков.

Он напомнил, что бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала Запад кардинально изменить курс на 360 градусов, что, по мнению Пушкова, удивило всех своей нелепостью. Теперь же Каллас заявила о появлении 360-градусной угрозы со стороны России, отметил сенатор.

Ранее Каллас заявила, что Россия якобы представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она уверена, что у нее якобы нет сил противостоять Евросоюзу и НАТО.

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