Каллас заявила, что у России якобы нет сил противостоять ЕС и НАТО

На сегодняшний день у России якобы нет сил противостоять Европейскому союзу (ЕС) и Североатлантическому альянсу. Такое мнение выразила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем аккаунте социальной сети Х.

«Тяжелые времена требуют твердой решимости. На сегодня у России нет шансов одолеть ЕС и НАТО. Но мы все равно должны держаться вместе», — заявила глава европейской дипломатии.

Ранее Каллас призвала учить русский язык в случае прекращения ЕС помощи Киеву. По ее мнению, необходимо усилить позиции Украины на поле боя, так как она якобы является первой линией обороны Европы.

16 июня стало известно, что некоторые страны — участницы Евросоюза усиливают подготовку своих систем здравоохранения к возможному вооруженному конфликту. В качестве примера приводятся Литва и Эстония, а также то, что Польша сделала этот вопрос одной из приоритетных тем своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года.