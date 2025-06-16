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13:40, 16 июня 2025Мир

Стало известно о подготовке Европы к вооруженному конфликту

Politico: Страны ЕС усиливают подготовку систем здравоохранения к конфликту
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) усиливают подготовку своих систем здравоохранения к возможному вооруженному конфликту. Об этом сообщает газета Politico.

«Все страны восточного фланга пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения», — говорится в статье.

В качестве примера приводятся Литва и Эстония. Отмечается также, что Польша сделала вопрос подготовки систем здравоохранения стран ЕС к масштабному военному конфликту одной из приоритетных тем своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. Утверждается, что в новом плане будет составлена последовательность действий в первые дни войны.

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