Стало известно о подготовке Европы к вооруженному конфликту

Politico: Страны ЕС усиливают подготовку систем здравоохранения к конфликту

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) усиливают подготовку своих систем здравоохранения к возможному вооруженному конфликту. Об этом сообщает газета Politico.

«Все страны восточного фланга пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения», — говорится в статье.

В качестве примера приводятся Литва и Эстония. Отмечается также, что Польша сделала вопрос подготовки систем здравоохранения стран ЕС к масштабному военному конфликту одной из приоритетных тем своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. Утверждается, что в новом плане будет составлена последовательность действий в первые дни войны.