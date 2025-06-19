В Ростовской области отразили воздушную атаку украинских дронов

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — отметил губернатор.

Он добавил, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, не последовало.

Ранее силы ПВО отразили атаку дронов в Волгоградской области, об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. В Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда аппараты были перехвачены и нейтрализованы.

