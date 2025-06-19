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06:05, 19 июня 2025Россия

В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников

Бочаров: В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки беспилотников в нескольких районах. Его слова опубликованы в официальном канале администрации региона.

В Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда аппараты были перехвачены и нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и повреждений нет.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в двух российских аэропортах — Волгограда и Калуги — временно ограничили полеты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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