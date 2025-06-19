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08:53, 19 июня 2025Мир

В Сенате США решили проверить умственные способности Байдена

AP: В Сенате США начались слушания по вопросу когнитивных способностей Байдена
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В Сенате США начались слушания по вопросу когнитивных способностей бывшего американского лидера Джо Байдена во время его президентства. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Проект по надзору обнаружил факт того, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen), чтобы ставить подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. По данным проекта, администрация впервые применила автоподпись уже на пятый день пребывания Байдена у власти», — заявил научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд в ходе экспертного заседания.

Сенатор Джон Корнин, который был сопредседателем слушаний, заявил, что их цель — «пролить свет на то, что именно происходило в Белом доме во время президентства Байдена». По мнению республиканцев, «действия предыдущей администрации, а также некомпетентность Байдена, подорвали конституционные нормы и поставили США под угрозу».

5 июня Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил расследовать ситуацию с использованием помощниками Байдена его автоподписи.

Утверждается, что Байден долгое время страдал от ухудшения когнитивных способностей, а его помощники пользовались состоянием здоровья президента и использовали специальное механическое устройство для подписания важных документов и указов.

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