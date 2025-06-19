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08:09, 19 июня 2025Мир

В США отказались подтвердить работу Ирана над ядерным оружием

MSNBC: Нацразведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Заместитель главы сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что нацразведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом он высказался в эфире MSNBC.

Уорнер напомнил слова директора национальной разведки Тулси Габбард, которая в марте сказала, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». «И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», — добавил он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил вероятность наличия у Ирана ядерного оружия. «Думаю, за 30 лет санкций, изоляции от остального мира, эта страна, как и Северная Корея, уже давно разработала что-то в своих лабораториях», — сказал он.

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