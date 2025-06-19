В США отказались подтвердить работу Ирана над ядерным оружием

Заместитель главы сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что нацразведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом он высказался в эфире MSNBC.
Уорнер напомнил слова директора национальной разведки Тулси Габбард, которая в марте сказала, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». «И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», — добавил он.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил вероятность наличия у Ирана ядерного оружия. «Думаю, за 30 лет санкций, изоляции от остального мира, эта страна, как и Северная Корея, уже давно разработала что-то в своих лабораториях», — сказал он.