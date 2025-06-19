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06:18, 19 июня 2025МирЭксклюзив

Военный оценил вероятность наличия у Ирана ядерного оружия

Полковник Матвийчук: У Ирана может быть ядерное оружие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vahid Salemi / AP

Иран мог максимально приблизиться к созданию ядерного оружия или даже уже создать некий заряд, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я бы уже говорил не про грязные бомбы, а про возможность существования настоящих ядерных бомб у Ирана, — сказал полковник. — Думаю, за 30 лет санкций, изоляции от остального мира, эта страна, как и Северная Корея, уже давно разработала что-то в своих лабораториях».

По мнению Матвийчука, дело могло зайти намного дальше создания грязной ядерной бомбы, которая хоть и крайне опасна, но не наносит таких разрушений, как полноценное ядерное оружие.

«Грязная бомба — это просто контейнер, начиненный радиоактивными отходами. Эти отходы разбрасываются, создается большая площадь заражения. Но вполне вероятно, что в случае Ирана речь может идти уже о настоящем ядерном заряде, где и световая волна, и проникающая радиация. Такое оружие уже могло появиться в арсенале страны», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Дональда Трампа считают, что Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана без помощи Соединенных Штатов. В частности, речь идет об использовании американских авиабомб, способных уничтожить объекты, находящиеся глубоко под землей, и бомбардировщиков B-2, которые являются их носителями.

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