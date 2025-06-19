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23:07, 19 июня 2025Мир

В США предрекли удары по Ирану «в ближайшие выходные»

Херш: США могут нанести удары по Ирану уже в ближайшие выходные
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: US Navy / Global Look Press

США могут нанести массированные удары по Ирану уже в ближайшие выходные. Об этом со ссылкой на источники в Израиле и Вашингтоне сообщил американский журналист Сеймур Херш, передает ТАСС.

По его словам, операция будет состоять из массированных бомбардировок, при этом один из высокопоставленных американских чиновников сообщил, что «все будет под контролем» в том случае, если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «покинет свой пост». Однако непонятно, каким образом это может произойти, «если не через его устранение».

«Много говорится о мощи американского удара и о намеченных целях внутри Ирана, но, насколько мне известно, пока нет внятного плана, как устранить уважаемого религиозного лидера с миллионами сторонников», — добавил Херш.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что устранение Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать.

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