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10:45, 19 июня 2025Мир

В США заявили о вступлении в войну с Ираном

Берлетик: США уже воюют против Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США уже вступили в войну против Ирана. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в своем аккаунте социальной сети X.

«США уже вступили в войну с Ираном. Вашингтон выбирает цели, используя те разведывательные данные, которые могут получить только американцы», — отметил эксперт.

По словам Берлетика, американская сторона поставляет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) необходимые ей самолеты и бомбы, а также разрабатывает с израильскими специалистами ракеты для ударов по Ирану. Он также заявил, что США «сами участвуют в перехвате иранских воздушных целей».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовят инфраструктуру к вступлению в прямой конфликт с Тегераном. По его данным, высшее руководство нескольких американских федеральных агентств также начало готовиться к ударам по Ирану в ближайшие дни.

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