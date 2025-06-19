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08:13, 19 июня 2025Мир

США начали готовить инфраструктуру к прямому конфликту с Ираном

Bloomberg: США готовят инфраструктуру к вступлению в конфликт с Ираном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: CNP / Globallookpress.com

США готовят инфраструктуру к вступлению в прямой конфликт с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников издания, высшее руководство нескольких американских федеральных агентств также начало готовиться к ударам по Ирану в ближайшие дни.

Отмечается, что ожидание удара в течение нескольких дней дает Тегерану дополнительное время, чтобы продемонстрировать американскому лидеру Дональду Трампу, что они готовы отказаться от планов по обогащению урана, чтобы предотвратить атаку США.

Кроме того, источник агентства рассказал, что министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии планируют провести переговоры по теме ядерной программы со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи в Женеве 20 июня.

Ранее заместитель главы сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что нацразведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.

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