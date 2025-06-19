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13:45, 19 июня 2025Ценности

Визажист Меган Маркл раскрыл секрет ее красоты

Визажист Мартин наносит на лицо Маркл тональный крем точечно для красоты кожи
Мария Винар
Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Визажист Дэниел Мартин раскрыл секрет красоты жены принца Гарри, актрисы Меган Маркл. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

По его словам, принцип «увлажнение без утяжеления» — главный ключ к сияющей коже лица 43-летней знаменитости. «Я делаю акцент на прозрачных слоях, как в уходовых средствах, так и в средствах для макияжа. Вместо того, чтобы чрезмерно корректировать, я улучшаю то, что уже есть», — отметил специалист.

Мартин объяснил, что он наносит тональный крем точечно, чтобы кожа выглядела максимально естественно. «Когда я работаю с Меган и хочу, чтобы ее веснушки были видны, я обычно наношу тональный крем небольшой кистью. Увлажненная кожа — это контролируемый и стратегический процесс, здесь речь идет о сиянии в нужных местах: на верхней части скул, переносице, веках и верхней губе», — подчеркнул он.

В мае Меган Маркл раскрыла неожиданный способ носить каблуки во время беременности.

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