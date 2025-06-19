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19:36, 19 июня 2025Путешествия

Влюбленные поклялись не летать рейсами одного авиаперевозчика из-за попытки их разлучить

DM: Авиаперевозчик Ryanair предложил влюбленным разделиться на рейсе до Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Двое влюбленных туристов поклялись, что никогда не будут летать самолетами одного популярного авиаперевозчика из-за попытки разлучить их на рейсе. Об этом стало известно изданию Daily Mail (DM).

По данным источника, британцы Скотт МакКормик и Хелена Бошвик должны были отправиться на борту Ryanair 1 мая на Майорку, Испания. Они купили билеты, но решили не бронировать места в салоне, чтобы не доплачивать за них. Пара была готова к тому, что регистрационная система назначит им свободные кресла автоматически, даже если они будут в разных концах самолета.

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Во время посадки путешественникам сообщили, что осталось лишь одно свободное место, поскольку авиалайнер заменили на другой, и предложили им разделиться и лететь разными рейсами. МакКормику пообещали выплатить компенсацию за отмену билета, чтобы он смог отправиться на курорт следующим бортом, но он отказался и начал скандалить.

«От них не было никакого сострадания или заботы вообще. После того как мы походили туда-сюда, мы сказали, что не собираемся лететь отдельными рейсами и находиться в разных странах в течение нескольких часов», — поделился своими эмоциями мужчина.

В итоге сотрудники авиакомпании пошли навстречу туристам и предложили лететь следующим рейсом вместе, а также пообещали компенсировать оба билета. Однако МакКормик и Бошвик заявили, что им пришлось доплатить за новый билет и авиаперевозчик не вернул им деньги.

Ранее россиянин оказался за решеткой из-за звонка из аэропорта Уфы. Мужчина решил пошутить, позвонив в полицию.

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