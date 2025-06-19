Во время массированной атаки ВСУ на российский регион пострадал мирный житель

Гладков сообщил о пострадавшем при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

При массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадал мирный житель. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму», — написал чиновник.

Медицинскую помощь ему уже оказали, пояснил глава области. Затем пострадавший продолжит лечение амбулаторно. Помимо того, в селе выбиты окна частного дома, а также поврежден кузов легкового автомобиля.

Атакам, по его словам, также подверглись поселки Красная Яруга, Ракитное, Политотдельский, хутор Плотовка и село Безлюдовка.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали пять российских регионов в течение трех часов утром в четверг, 19 июня. Всего было сбито семь украинских беспилотников.