Во время массированной атаки ВСУ на российский регион пострадал мирный житель

При массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадал мирный житель. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму», — написал чиновник.
Медицинскую помощь ему уже оказали, пояснил глава области. Затем пострадавший продолжит лечение амбулаторно. Помимо того, в селе выбиты окна частного дома, а также поврежден кузов легкового автомобиля.
Атакам, по его словам, также подверглись поселки Красная Яруга, Ракитное, Политотдельский, хутор Плотовка и село Безлюдовка.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали пять российских регионов в течение трех часов утром в четверг, 19 июня. Всего было сбито семь украинских беспилотников.