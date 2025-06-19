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11:23, 19 июня 2025Россия

ВСУ атаковали пять российских регионов за три часа

Минобороны: Над пятью российскими регионами сбили семь украинских беспилотников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять российских регионов в течение трех часов утром в четверг, 19 июня. Всего было сбито семь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 08:00 до 11:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили по два дрона — над территориями Рязанской и Астраханской областей и по одному — над Ивановской, Ростовской и Тульской областями.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Ранее 19 июня сообщалось, что с 06:45 до 08:00 над тремя регионами России сбили четыре украинских беспилотника. Атакам подверглись Крым, Ростовская и Тульская области.

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