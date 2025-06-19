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10:10, 19 июня 2025Россия

Украина продолжила попытки нанести удары по России

Минобороны: Четыре дрона ВСУ сбили над Ростовской и Тульской областями и Крымом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром в четверг, 19 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки нанести удары по России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытки атаки были предприняты в период с 06:45 до 08:00. Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами России.

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Два летательных аппарата удалось перехватить над Ростовской областью, по одному — над Тульской областью и Крымом. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 19 июня силы ПВО сбили 81 беспилотник над 11 регионами России. Под удар, по данным Минобороны, попали Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, а также Крым и Московский регион. ВСУ, по неофициальным данным, использовали для атак кустарные дроны и беспилотники типа «Чаклун-В».

ЖЗЛ
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