Появились подробности о восьми десятках атаковавших Россию ночью беспилотниках ВСУ

Shot: ВСУ пытались атаковать регионы России дронами-камикадзе «Чаклун-В»

В ночь на четверг, 19 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регионы России восемью десятками беспилотников типа «Чаклун-В» и дронами кустарного типа. Подробности об этом приводит Telegram-канал Shot.

По информации канала, все беспилотники запускались из Черкасской области Украины и были снаряжены боевой частью в виде пластита массой около пяти килограмм. Других данных об атаках авторы канала не привели.

Известно, что в ночь на 19 июня силы ПВО сбили 81 беспилотник над 11 регионами России. Под удар, по данным Минобороны, попали Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская область, а также Крым и Московский регион.

В начале июня Украина начала чаще применять дроны «Чаклун-В» для ударов по территории России, так как испытывает нехватку БПЛА типа «Лютый» после организации масштабных налетов. «Чаклун-В» способны нести на себе до 20 килограммов боевой части — это в три раза меньше, чем «Лютый».