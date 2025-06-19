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08:41, 19 июня 2025Россия

Появились подробности о восьми десятках атаковавших Россию ночью беспилотниках ВСУ

Shot: ВСУ пытались атаковать регионы России дронами-камикадзе «Чаклун-В»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на четверг, 19 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регионы России восемью десятками беспилотников типа «Чаклун-В» и дронами кустарного типа. Подробности об этом приводит Telegram-канал Shot.

По информации канала, все беспилотники запускались из Черкасской области Украины и были снаряжены боевой частью в виде пластита массой около пяти килограмм. Других данных об атаках авторы канала не привели.

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Известно, что в ночь на 19 июня силы ПВО сбили 81 беспилотник над 11 регионами России. Под удар, по данным Минобороны, попали Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская область, а также Крым и Московский регион.

В начале июня Украина начала чаще применять дроны «Чаклун-В» для ударов по территории России, так как испытывает нехватку БПЛА типа «Лютый» после организации масштабных налетов. «Чаклун-В» способны нести на себе до 20 килограммов боевой части — это в три раза меньше, чем «Лютый».

ЖЗЛ
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