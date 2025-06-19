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18:44, 19 июня 2025Силовые структуры

Заморившей голодом свою хаски россиянке назначили наказание

В Калининграде замучившую хаски женщину наказали исправительными работами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Калининграде замучившую собаку породы хаски женщину наказали исправительными работами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Она признана виновной по статье 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ.

Как установил суд, в период с декабря 2024-го по февраль 2025 года женщина оставляла собаку без еды и воды в запертой квартире, иногда навещая ее. Она видела, что животное истощено, но не приняла мер по надлежащему уходу за ней.

Сотрудники полиции изъяли собаку из квартиры в критическом состоянии и поместили в отделение реанимации ветеринарной клиники. Действия врачей результата не дали, и животное спасти не удалось.

На суде женщина сказала, что обвинение ей понятно, и она с ним полностью согласна.

Суд приговорил ее к шести месяцам исправительных работ и удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что выбросивший щенка с четвертого этажа россиянин получил приговор.

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