Выбросивший щенка с четвертого этажа россиянин получил приговор

Житель Камчатки получил 1 год строгого режима за убийство щенка

Суд в Камчатском крае огласил приговор в отношении местного жителя, который выбросил щенка из окна четвертого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель») УК РФ. Он проведет в колонии строгого режима 1 год и 2 месяца.

Как установил суд, все произошло в ноябре 2023 года. Мужчина в состоянии опьянения выкинул двухмесячного щенка из окна дома. Собаку обнаружили случайные прохожие, но спасти ее им не удалось.

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