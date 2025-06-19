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12:49, 19 июня 2025Ценности

Жена Цекало снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @darina.ervin

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало актриса и модель Дарина Эрвин снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя избранница российского шоумена разместила кадры, на которых предстала в белом облегающем мини-платье с обнаженной спиной. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

В качестве аксессуаров она выбрала наручные часы. Образ завершила укладка с распущенными волосами.

В декабре 2024 года жена Цекало отреагировала на слухи о пластике ушей. Она заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.

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