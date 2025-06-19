Женщина сбежала с любовником на глазах новоиспеченного мужа и его семьи

В Индии женщина соврала мужу о болезни матери и сбежала с любовником

В штате Уттар-Прадеш, Индия, женщина сбежала с любовником сразу после свадьбы. Об этом сообщает News9 Live.

После церемонии женщина ехала домой в машине вместе с новоиспеченным мужем и его семьей. По дороге их остановил мужчина на мотоцикле. Он заявил, что его послали к женщине ее родственники. Мотоциклист якобы должен был рассказать о внезапной болезни ее матери и забрать на время домой. Муж поверил незнакомцу и отпустил супругу.

Спустя несколько часов женщина так и не вернулась, и муж отправился к ней домой. Там он узнал, что жена ему соврала: ее мать здорова, а мотоциклист был ее любовником. Оказалось, что она долгое время состояла с ним в отношениях, однако ее против воли выдали замуж за другого.

Отец женщины написал заявление в полицию и назвал любовника похитителем. Полицейские начали расследование и вскоре нашли мужчину. Сейчас он находится в тюрьме. Судьба молодоженов неизвестна.

Ранее сообщалось, что девушка из Австралии раскрыла тайную жизнь мужа, который сбежал от нее через день после свадьбы. У него был роман с двоюродной сестрой невесты.

